Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление о том, что к строительству космодрома Восточный могут привлечь создаваемую Министерством обороны компанию.

«Что-то по радио совсем иные достижения озвучены… Недовольство заказчиков… И возможное привлечение других ведомств к строительству», – написал Рогозину пользователь Twitter.

«А так было всегда: одни строят, другие – критикуют. Все при деле», – ответил глава госкорпорации.

Ранее в понедельник вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны. Он подчеркнул, что никого не устраивает ситуация на Восточном.

Между тем сообщалось, что в пятницу, 6 сентября, президент Владимир Путин лично посетит космодром Восточный для обсуждения накопившихся проблем.