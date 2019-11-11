Песков заявил о хищении 11 млрд рублей при строительстве Восточного

Во время строительства космодрома Восточный были похищены 11 млрд рублей, возвращены 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств.

Президент Владимир Путин в понедельник провел совещание с членами правительства, в ходе которого отметил, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, порядка там до сих пор нет.

«Профильной темой этого заседания была тема локализации. Речь идет о том, что очень крупные деньги, фактически несколько триллионов рублей, выделяется на закупку оборудования в рамках нацпроектов. И очень важно, чтобы вот эти деньги, которые выделяются государством, чтобы они в первую очередь все-таки шли на пользу именно нашей экономике, чтобы они не использовались как поддержка экономики иностранных государств. И там, где это возможно, чтобы, наоборот, эти средства способствовали налаживанию новых конкурентоспособных производств. Об этом говорил президент в своем выступлении», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, Путин обратил внимание на недопустимость того, чтобы эти деньги воровали. В этом контексте он вспомнил про космодром Восточный.

«Здесь президенту был сделан доклад, комплексный доклад по Восточному, который он и привел в качестве иллюстрации. По Восточному можно сказать, это сводная информация из разных ведомств, на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел. Потом они были объединены в 32 уголовных дела. Затем на следующей стадии Следственный комитет выделил 21 дело и уже передал в суд. Тогда было осуждено 18 человек. Дополнительно восемь дел вело Министерство внутренних дел. Это все космодром Восточный», – сказал Песков.

Он добавил, что всего было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей. Всего в общем объеме на строительство космодрома было выделено 91 млрд рублей, из них освоено 66 млрд. В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти объектов.

«Всего осуждено 32 человека. Сейчас в работе у СК еще по тем «хвостам» Восточного пять уголовных дел», – сказал Песков, напомнив, что сейчас за строительство космодрома ответственен Роскосмос.

В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова привлечь к строительству второй очереди космодрома Восточный военных.