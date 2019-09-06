Военным не доверили строить космодром Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова привлечь к строительству второй очереди космодрома Восточный военных.

«Да, президент от этой идеи отказался. Президент поддержал позицию Роскосмоса, что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей», – сказал Рогозин, передает ТАСС.

Глава Роскосмоса отметил, что данный вопрос подробно обсуждался на состоявшемся совещании, однако раскрывать подробности Рогозин не стал.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны.