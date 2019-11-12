Рогозин отреагировал на слова Путина о воровстве на Восточном

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причастные к коррупционным делами на Восточном люди, отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.

«Критика президента РФ абсолютно обоснована. Естественно, он информирован в деталях. Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», – рассказал Рогозин, передает ТАСС.

Он также заявил об отсутствии новых хищений на Восточном. «Вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», – заверил Рогозин.

По его словам, хищениями на Восточном занимались подрядчики «Спецстроя». По итогам расследования ситуации сам «Спецстрой» расформировали, а Роскосмосу предъявили претензии как заказчику строительства, передает РИА «Новости».

«В этой связи новая администрация Роскосмоса пошла на полное расформирование блока капитального строительства Роскосмоса, а также изменила состав генеральной дирекции (космодрома Восточный)», – напомнил Рогозин.

В понедельник космодром Восточный вызвал гнев президента. Владимир Путин возмутился воровством на этой стройке, отметив, что там крадут «сотнями миллионов». Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

Эксперты полагают, что красть средства злоумышленникам помогал режим секретности. Другие считают, что у воровства есть и иные – системные – причины.