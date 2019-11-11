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11 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:24  |  vz.ru
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США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Чем обернется очищение смартфонов от иностранных программ

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Одним из главных событий уходящей недели стало принятие Госдумой законопроекта, касающегося едва ли не каждого россиянина. Речь идет о перспективе запрета продажи в стране смартфонов и даже компьютеров без российского программного обеспечения. Чем обернется реализация этой идеи и для отечественного ИТ-рынка, и для всех пользователей смартфонов? Подробности...
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Сбежавшие в Лондон русские олигархи объявлены врагами Британии

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В Великобритании вот уже несколько дней полыхает очередной скандал, связанный с «русским вмешательством в выборы». На этот раз возникли подозрения в том, что некие российские богатеи накачивают деньгами одну из ведущих политических сил страны – и это прямо связано с Brexit. Что происходит и какое отношение все эти люди имеют к России? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

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          • Нет, ни при каких условиях

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              С космодрома Восточный воровали в режиме секретности

              За время строительства с космодрома Восточный похищено было 11 млрд рублей    11 ноября 2019, 22:15
              Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              Космодром Восточный вызвал гнев президента. Владимир Путин возмутился воровством на этой стройке, отметив, что там крадут «сотнями миллионов». Открыты десятки уголовных дел, бывшее руководство сидит, а порядка по-прежнему нет, заявил глава государства. Эксперты полагают, что красть средства злоумышленникам помогал режим секретности. Другие считают, что у воровства есть и иные — системные — причины.

              В понедельник в Кремле Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором в очередной раз обратил внимание на размах хищений на строительстве космодрома Восточный. Глава государства сказал, что будет «просить» собственное контрольное управление, прокуратуру и следственные органы внимательным образом следить за расходованием денег на диверсификацию производства и работы в сфере ОПК, за проведением закупок, сообщил сайт Кремля.

              «Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет: воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести, как следует», – констатировал президент. По итогам совещания его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил итоговые данные: за время строительства космодрома Восточный похищены 11 млрд рублей, возвращены 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека. «Сейчас в работе у СК еще по тем «хвостам» Восточного» пять уголовных дел», – добавил Песков.

              Ранее Генпрокуратура докладывала, что за 2014-2018 годы было выявлено 17 тыс. различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел.

              Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев считает, что казнокрады на Восточном злоупотребляли режимом секретности. «При строительстве не было никакого контроля. Причина в том, что это строительство в оборонной сфере. За счет отсутствия прозрачности, публичности при выполнении работ, так как это была гостайна, были созданы условия для кражи», – заявил Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник посетовал, что в строительстве в оборонной сфере вообще так много коррупционных скандалов – там все происходит в условиях закрытости, а помешать коррупции можно только, если есть прозрачность.

              «Прокуратора не раз проверяла и выявляла, тем не менее, как говорится, как воровали, так и воруют. Так происходит потому, что надо бороться не только с коррупционерами, ворами, необходимо минимизировать условия для этого воровства», – поделился эксперт.

              Напомним, строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году. Генеральным заказчиком стала госкорпорация Роскосмос, генеральным подрядчиком – Спецстрой. Все это время создание космодрома курировал Дмитрий Рогозин – сперва как профильный вице-премьер, а с весны 2018 года – как гендиректор Роскосмоса. С тех пор сроки завершения строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте руководители «дочек» Спецстроя и смежных организай попали под уголовные дела.

              Так, бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана осудили за злоупотребления в феврале прошлого года. Тогда же суд приговорил к восьми годам владельца и менеджеров Волго-Вятской строительной компании, тоже причастных к хищению 1,3 млрд руб. при строительстве, напоминает РБК. В конце 2016 года Спецстрой вообще распустили.

              В январе этого года Роскомос жесткой критике подверг председатель правительства Дмитрий Медведев. Поводом стали слишком медленные темпы строительства космодрома – по словам премьера, «реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, то построено четверть запланированных объектов, только пять из 19». Медведев даже бросил руководству этой госкорпорации жесткую фразу: «Хватит болтать».

              «Претензии можно предъявить и к главе Роскосмоса,

              Рогозин должен был разбирать наличие коррупциогенных факторов и работать над их устранением,

              – говорит Александр Перенджиев. – Именно в системе государственного управления должна быть заложена система противодействия коррупции. Задача Рогозина – выстроить систему противодействия, а он решил, что достаточно будет, если будет борьба с коррупцией, то есть посадки».

              По его словам, в России многие считают, что главное – посадить коррупционеров, но этого недостаточно, чтобы минимизировать коррупционную угрозу. Система борьбы сформирована, но о системе противодействия такого сказать нельзя, считает эксперт.

              В пример Роскосмосу военный эксперт привел министра обороны Сергея Шойгу, по инициативе которого президент недавно создал публично-правовую Военно-строительную компанию, которая займется строительством оборонных объектов в условиях прозрачной системы финансирования. «Контролирует сама Счетная палата и другие органы финконтроля», – пояснил Перенджиев.

              «Если проблема носит системный характер, как в данном случае – возбуждено 140 дел, десятки публикаций в прессе и так далее, то, может быть, дело не в людях и бюджетах, а в механизмах распределения государственных средств?» – риторически спрашивает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. 

              Собеседник напомнил, что был одним из авторов идеи создания космодрома Восточный. Тогда, по его словам, предлагалось разделить функции заказчика создания космодрома, функцию основного исполнителя и функцию распорядителя бюджетных средств.

              «Мы планировали, что будет создана специальная госкорпорация по развитию даже не самого космодрома Восточный, а всего кластера вокруг. Ведь есть же комплексная программа развития Дальнего Востока, в которой космодром – основная точка сосредоточения, центр этого кластера», – сказал Ионин в интервью газете ВЗГЛЯД.

              Согласно этой идее, Роскосмос был бы не единоличным строителем Восточного, а исполнителем своей части работ, одним из многих, пояснил собеседник. «То есть занимался бы созданием стартовых и прочих технических комплексов. Заказчик строительства при этом был бы другим, и именно у него были бы все бюджеты. Тогда было бы более-менее понятно. А сейчас все сосредоточено в одних руках, Роскосмос един во всех лицах. В этом и заключается системная проблема», – подчеркнул академик.

              По мнению Ионина, следовало бы создать отдельную компанию по развитию всего кластера вокруг космодрома. «Тогда проблем станет существенно меньше. Предложенное в 2007 году системное решение не было реализовано. На мой взгляд, в том числе поэтому мы имеем то, что имеем», – резюмировал Ионин.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на Восточный летал сам Путин. Президент заявил, что на космодроме накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства. И добавил, что ожидает более ответственного подхода к строительству.

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