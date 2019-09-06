Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный потребовал выдержать намеченные сроки строительства объекта и запуска ракет-носителей.

«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полеты с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.

В понедельник вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны. Он подчеркнул, что никого не устраивает ситуация на Восточном. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал это заявление.