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2 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович - в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

Дмитрий Ольшанский, публицист
Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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Последние деньги с Украины выкачивают с помощью газа

Глеб Простаков, журналист
Долгосрочный контракт на транзит газа будет сорван. Прямые поставки газа на Украину не выгодны никому, включая сам Газпром. Газовый рынок беднейшей страны Европы подарит десяткам трейдеров возможность зарабатывать легкие деньги. Подробности...
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Почему Зеленский никак не может стать президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский действительно хочет мира и развития Украины. Независимости как от западного, так и от российского влияния. Но для этого нужно не устраивать ток-шоу и флешмобы, а навести порядок в команде, подавить радикалов и усмирить олигархов. Подробности...
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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              Ракета «Ангара» пошла на снижение

              На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужна   2 ноября 2019, 14:29
              Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков

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              Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России?

              В субботу в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что в 2021 году запуск трех спутников военной спецсвязи «Гонец-М» будет осуществлен с помощью средней ракеты «Союз-2.1», а не носителя «Ангара», как планировалось изначально. В госкорпорации отметили, что «Союзы» полностью адаптированы под «Гонца».

              Ранее в субботу источники в Роскосмосе утверждали, что госкорпорация расторгла контракт с Центром Хруничева на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2». Это произошло еще 30 октября без указания причин.

              Теперь в Роскосмосе утверждают, что серийное производство ракет семейства «Ангара» будет запущено на ПО «Полет» (Омск) в 2023 году. «В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты», – заверили в Роскосмосе, назвав запуск такого производства «приоритетной задачей корпорации».

              В пресс-службе также сообщили, что в 2024 году тяжелая «Ангара» должна полностью заменить носители «Протон».

              Решение о разработке семейств ракет «Ангара» было принято в 1995 году. Первый пуск должен был состояться в 2005 году, но это произошло лишь в 2014-м (легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара – А5» – в декабре 2014-го).

              На тот момент Центр Хруничева потратил на производство этой ракеты около 3 млрд долларов. Очередной пуск «Ангары» с космодрома Плесецк запланирован на декабрь. Контракт стоимостью 2,28 млрд рублей на производство легкой «Ангары-1.2» был заключен в июле. Согласно ему, ракету должны были изготовить к 15 октября 2021 года.

              В начале следующей недели гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин собирается проинспектировать космодром Восточный, где в рамках второй очереди развернуто строительство стартового комплекса для «Ангары», а затем состоится его рабочая поездка в Омск для инспекции хода подготовки производства этих ракет.

              Месяц назад Рогозин утверждал, что с 2024 года «Полет» начнет выпускать по десятку «Ангар» в год, в том числе восемь тяжелых и две легких. Как утверждает РИА «Новости», производство на «Полете» отстает от графика по множеству причин. Сотрудников завода уже лишили премий.

              Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев называет произошедшее признаком отсутствия у Роскосмоса не только стратегии работы, но «ближайших оперативных планов». Сроки срываются чуть ли не ежедневно, а «успехи очень редки».

              «Это произошло из-за того, что

              федеральная космическая программа на 2016-2025 годы провалена по всем направлениям. Это касается не только производства ракет и спутников, но и многого другого.

              А раз она провалена, то Роскосмос потерял возможность быстрого планирования в рамках одного года. Они не способы понять, что ситуация критическая не только из-за срывов планирования, но еще и с экономической точки зрения – из-за потери зарубежных контрактов. Последние два года уровень работы Роскосмоса ниже плинтуса. Это полный непрофессионализм в организации работы», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт подчеркнул, что просходящее в корпорации объясняет проблемы с «Ангарой». «Решение уходить от «Протона» уже принято. Производство сворачивается. А «Ангара», которую нужно отрабатывать, не летает ни в своей легкой версии, ни тяжелой. Буквально на днях Минобороны сообщило, что только к 2025 году удастся приспособить «Ангару» для оборонных нужд. То есть ракета не отвечает требованиям Минобороны, о чем было заявлено официально», – подчеркнул эксперт.

              Моисеев также не испытывает оптимизма по поводу заявленных сроков о запуске спутников «Гонец» в 2021 году. «Я бы не говорил, что это невозможно, но по всем предыдущим планам постоянно идут отсрочки. Если решения принимаются сгоряча, то при такой «кредитной истории» возникают большие сомнения в том, что обещание по «Гонцу» будет выполнено», – подытожил Иван Моисеев.

              В свою очередь научный обозреватель космической темы Александр Галкин констатирует, что за последние 20 лет «Ангару» так и не сумели довести до ума и теперь она «морально устарела». «Продолжать ее модернизацию бессмысленно. От нее нужно было отказаться еще лет десять назад. Лучше сосредоточиться на ракете аналогичного класса «Союз-5», – сказал Галкин газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник указал на отсутствие внутренних задач для «Ангары». «Основные заказчики – это военные. Все свои задачи они решают более мелкими ракетами. Спутники для системы спецсвязи «Гонец» маленькие и летают на низкой орбите. Поэтому их можно запускать с помощью более легких ракет, того же «Союза». А такая мощная ракета как «Ангара» просто не имеет задач для выведения в космос. При этом в Роскосмосе делают противоречивые заявления о том, что к 2023 году будет налажено серийное производство этой ракеты», – пояснил эксперт.

              «Ангара» могла бы заинтересовать иностранных покупателей, но они не рискуют ее покупать, поскольку нет статистики налетов. «Ракета летала всего два раза. Поэтому никто не знает, как она поведет себя. Когда делается спутник стоимостью миллиард долларов, никто не станет рисковать с ракетой-носителем без налетов», – говорит эксперт.

              Галкин убежден, что корни всех проблем лежат в начале 90-х годов, когда финансирование космических программ сочли бессмысленным. «Проблемы появились из-за отсутствия денег и кадровой чехарды. За последние годы сменилось четыре гендиректора Роскосмоса. Каждый приводит своих людей, которые должны вникать в ситуацию. Тут элементарно не хватает времени. Плюс – коррупция. Воруют так, как не воруют нигде. Это слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина», – отмечает собеседник.

              «Ангара» – семейство ракет-носителей от легкого до тяжелого классов на экологически чистых компонентах топлива. На прошлой неделе сообщалось о снижении стоимости ее двигателя. В январе в СМИ появились сообщения о дефектах, из-за чего при старте двигатели ракеты РД-191 якобы могли разрушить ее. В НПО «Энергомаш» сообщения о критических дефектах опровергли.

              «Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента. Но в основном спутники предназначены для спецсвязи в интересах Минобороны. Особенность «Гонцов» в том, что на низкой орбите они быстро сгорают, поэтому их нужно постоянно обновлять.

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