Роскосмос прояснил ситуацию с ракетой «Ангара»

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что в 2021 году запуск трех спутников «Гонец» будет осуществлен с помощью ракеты «Союз-2.1», а не носителя «Ангара», как планировалось.

В госкорпорации отметили, что ракеты «Союз 2.1» полностью адаптировны под спутники «Гонец».

Подчеркивается, что на ПО «Полет» (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара». «В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что Роскосмос расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2».

Первые испытательные пуски легкой и тяжелой ракет «Ангара» были выполнены в 2014 году.

«Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей Ангары на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации», – подчеркнули в госкорпорации.

В пресс-службе также сообщили, что в 2024 году тяжелая «Ангара» должна полностью заменить носители «Протон».

На прошлой неделе стало известно, что производитель решил снизить стоимость двигателя для «Ангары». В январе в СМИ появились сообщения о том, что в двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект – якобы при старте двигатели ракеты РД-191 могут разрушить ее. Позднее НПО «Энергомаш» опровергло сообщения об опасных дефектах.

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