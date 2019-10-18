Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании (ППК) «Военно-строительная компания». Функции и полномочия учредителя будет выполнять Минобороны.

Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Создать публично-правовую компанию «Военно-строительная компания». Местонахождение компании – город Москва», – говорится в тексте указа.

Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны.

Публично-правовая компания – это унитарная некоммерческая организация, созданная в России и ведущая деятельность в интересах государства и общества (п. 1 ст. 2 Закона № 236-ФЗ).

Для этого организация наделяется функциями и полномочиями публично-правового характера, то есть властными функциями и полномочиями, которые обычно присущи органам государственной власти.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны.

В сентябре сообщалось, что Путин не поддержал идею привлечь к строительству второй очереди Восточного военных.