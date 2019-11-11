Эксперт: Проблема коррупции на космодроме Восточный носит системный характер

Большое количество уголовных дел, которые никак не изменили ситуацию с коррупцией, показывает системный характер этой проблемы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Так он прокомментировал жесткую оценку, которую президент дал ситуации с космодромом Восточный.

«Обычно я никогда не комментирую дела о коррупции, но здесь я бы хотел сказать следующее. Если проблема носит системный характер, как в данном случае – возбуждено 140 дел, десятки публикаций в прессе и так далее, то, может быть, дело не в людях и бюджетах, а в механизмах распределения государственных средств?» – сказал член-корреспондент Российской академии космонавтики, главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин.

Собеседник напомнил, что он был одним из авторов создания космодрома Восточный и, как и его единомышленники, понимал эту проблему. Тогда предлагалось разделить функции заказчика создания космодрома, функцию основного исполнителя и функцию распорядителя бюджетных средств.

«Мы планировали, что будет создана специальная госкорпорация по развитию даже не самого космодрома Восточный, а всего кластера вокруг. Ведь есть же комплексная программа развития Дальнего Востока, в которой космодром – основная точка сосредоточения, центр этого кластера», – подчеркнул Ионин.

Согласно этой идее, Роскосмос был бы не единоличным строителем Восточного, а исполнителем своей части работ, одним из многих, пояснил собеседник. «То есть занимался бы созданием стартовых и прочих технических комплексов. Заказчик строительства при этом был бы другим, и именно у него были бы все бюджеты. Тогда было бы более-менее понятно. А сейчас все сосредоточено в одних руках, Роскосмос един во всех лицах. В этом и заключается системная проблема», – подчеркнул член-корреспондент Российской академии космонавтики.

По мнению Ионина, следовало бы создать отдельную компанию по развитию всего кластера вокруг космодрома. «Тогда проблем станет существенно меньше... Предложенное в 2007 году системное решение не было реализовано. На мой взгляд, в том числе поэтому мы имеем то, что имеем», – резюмировал Ионин.

Ранее в понедельник на сайте Кремля была опубликована стенограмма совещания Владимира Путина с членами правительства, в ходе которого президент в очередной раз обратил внимание на масштабы хищений государственных средств на строительстве космодрома Восточный.

«Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет: воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», – констатировал президент России в ходе совещания.

В начале сентября президент посетил строящийся космодром. На совещании по итогам визита в Приамурье глава государства заявил, что ожидает более ответственного подхода к строительству космодрома, потребовав запустить его работу к 2028 году.

Строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более сотни уголовных дел.

В феврале прошлого года Дальневосточный окружной военный суд признал бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома Восточный. Тогда же суд в Москве приговорил к восьми годам владельца и менеджеров Волго-Вятской строительной компании, причастных к хищению 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома, напоминает РБК.

Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году. Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств сообщил, что во время строительства космодрома Восточный были похищены 11 млрд рублей, возвращены 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека.

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