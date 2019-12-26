Китай обвинил США в попытке милитаризировать космос

США добиваются милитаризации космоса и хотят достичь полного военного превосходства в космическом пространстве под предлогом исходящей от других стран угрозы, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.

«Космос является общей собственностью всего человечества. Китай всегда поддерживал использование космического пространства в мирных целях, а также выступал против его милитаризации и гонки вооружений в космосе, и даже применения военной силы или угроз ее применения посредством находящихся в этом пространстве объектов», – сказал он, сообщает ТАСС.

У Цянь утверждает, что штаты под предлогом военной угрозы, которая якобы исходит от других стран, сформировали космические силы для достижения абсолютного военного превосходства в космосе, что в будущем может повлечь за собой гонку вооружений в этой сфере.

«Это представляет серьезную угрозу миру и безопасности в космическом пространстве, глобальной стратегической стабильности. Мы выражаем в связи с этим решительный протест», – заявил представитель китайского ведомства.



Ранее Пентагон заявил, что успехи России и Китая препятствуют доминированию США в космической отрасли.