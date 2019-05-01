Пентагон признал потерю США превосходства в космосе из-за России и КНР

Успехи России и Китая препятствуют доминированию США в космической отрасли, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

Шанахан в своей статье для Wall Street Journal заявил, что «Китай и Россия, тщательно изучив нашу экономическую и военную зависимость от космоса, разработали технологии – противоспутниковые лазеры, устройства для создания помех и кибервозможности – извлекающие выгоду из этой зависимости», передает РИА «Новости».

Например, в минувшем году «Пекин запустил 38 ракет на орбиту», а США только 17.

«После 50 лет отсутствия США на Луне, китайцы в этом году высадились на противоположной стороне Луны. У США по-прежнему есть преимущество, но границы нашего доминирования стремительно сужаются», – отмечает исполняющий обязанности главы Пентагона.

Он указал также, что в данный момент космическая отрасль переживает резкие перемены, вызванные «снижением затрат на запуск ракет, инновациями в частном секторе и смешением военного и коммерческого применения космических технологий».

При этом он отмечает, что военный подход США остается прежним, несмотря на изменения в отрасли.

Шанахан заявил, что больше 10 различных организаций вооруженных сил США работают над развитием возможностей страны в космосе.

«Армия, флот и военно-воздушные силы имеют отдельные спутниковые системы, в результате чего имеется более 130 различных типов терминалов связи. Это слишком громоздкий и медленный подход, чтобы идти в ногу с Китаем и Россией. США должны изменить свою космическую стратегию», – добавил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о военных планах США на Луне.

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