Рогозин рассказал о военных планах США на Луне

Программа высадки на Луну американских астронавтов предполагает выполнение конкретных военных операций, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У американцев сейчас политическая задача высадить снова человека на Луну. Хотя я не очень понимаю, если они там были, зачем снова? Повторить подвиг 50-летней давности? В чем прибавленная стоимость? Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским», – сказал Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

Глава Роскосмоса рассказал, что полеты российских космонавтов на американских кораблях – это инициатива заместителя администратора НАСА по пилотируемым программам Билла Герстенмайера. Он предложил такой вариант отправки к Международной космической станции (МКС) на условия бартера.

Рогозин подчеркнул, что американцам важно показать готовность России «отправлять своих сыновей и дочерей на их кораблях».

Напомним, о предложении США обмениваться с Россией посадочными местами в новых американских пилотируемых кораблях и российских «Союзах» на условиях бартера стало известно в конце марта.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД