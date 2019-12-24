Шойгу сообщил о завершении развертывания лазерных установок «Пересвет»

В Вооруженных силах России завершено развертывание лазерных комплексов «Пересвет», также подошла к концу масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер», заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Завершено развертывание лазерных установок «Пересвет». С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что «на этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками».

Кроме того, добавил министр, «завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер», передает ТАСС.

Также Шойгу указал, что «все мероприятия, предусмотренные планом деятельности Министерства обороны и государственным оборонным заказом 2019 года, выполнены. Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года». По словам Шойгу, войска получили более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения, что позволило довести долю современных образцов до 68,2%.

Кроме того, Шойгу сообщил, что пять новых кораблей для Военно-морского флота России заложены в 2019 году, в следующем году будут заложены еще восемь.

Ранее президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что военная организация России – это не игра в шахматы, здесь не допустима ничья, поэтому российская военная техника должна превосходить зарубежные аналоги.