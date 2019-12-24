Путин потребовал лучшего в мире оружия

Военная организация России – это не игра в шахматы, здесь не допустима ничья, поэтому российская военная техника должна превосходить зарубежные аналоги, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства», – передает его слова ТАСС.

Президент добавил, что Россия способна этого добиться, а на ключевых направлениях уже добивается. В связи с этим, добавил он, также нужно работать «по всем компонентам».

Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России, а также работать над новыми договоренностями о контроле за вооружениями. Однако при их отсутствии, заметил он, Россия продолжит развивать ядерные силы.

Он уточнил, что нужно вести мониторинг развертывания американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР. Кроме того, добавил президент, Россия должна обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против себя и своих союзников.

До этого Путин сообщил, что в этом году доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%.

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