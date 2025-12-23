Корвет «Гремящий» ТОФ вернулся во Владивосток после дальнего похода

Tекст: Катерина Туманова

Корвет «Гремящий» прибыл во Владивосток после участия в российско-мьянманских учениях «Марумекс-2025» и серии визитов в страны Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

«Экипаж корвета «Гремящий» успешно выполнил поставленные задачи и возвратился в родную базу. Все поставленные задачи выполнены с хорошими и отличными показателями. В ходе похода и учений экипаж и командир продемонстрировали высокую морскую выучку, мастерство выполнения маневров и упражнений. За кормой корвета осталось 14 тыс. морских миль», – отметил на торжественной встрече начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш.

В походе корвет пополнил список взаимодействий Тихоокеанского флота, совершив заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней.

Основной целью стало участие в совместных маневрах с флотом Мьянмы, в процессе которого были отработаны элементы взаимодействия и тактические эпизоды, а также повышение боевой слаженности и профессионального уровня экипажа.

Корвет «Гремящий» построен на заводе «Северная верфь» и включен в состав флота в декабре 2020 года. Свой первый приход во Владивосток он осуществил 30 ноября 2021 года вместе с подлодками «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

