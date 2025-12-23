Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.12 комментариев
Корвет «Гремящий» ТОФ вернулся во Владивосток после дальнего похода
Главный корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Гремящий» завершил дальний поход, посетив шесть стран Юго-Восточной Азии и приняв участие в учениях.
Корвет «Гремящий» прибыл во Владивосток после участия в российско-мьянманских учениях «Марумекс-2025» и серии визитов в страны Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.
«Экипаж корвета «Гремящий» успешно выполнил поставленные задачи и возвратился в родную базу. Все поставленные задачи выполнены с хорошими и отличными показателями. В ходе похода и учений экипаж и командир продемонстрировали высокую морскую выучку, мастерство выполнения маневров и упражнений. За кормой корвета осталось 14 тыс. морских миль», – отметил на торжественной встрече начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш.
В походе корвет пополнил список взаимодействий Тихоокеанского флота, совершив заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней.
Основной целью стало участие в совместных маневрах с флотом Мьянмы, в процессе которого были отработаны элементы взаимодействия и тактические эпизоды, а также повышение боевой слаженности и профессионального уровня экипажа.
Корвет «Гремящий» построен на заводе «Северная верфь» и включен в состав флота в декабре 2020 года. Свой первый приход во Владивосток он осуществил 30 ноября 2021 года вместе с подлодками «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш. «Гремящий» зашел в порт Коломбо на Шри-Ланке. Корвет завершил деловой заход в Бруней.