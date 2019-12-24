Супруги стали должниками после удочерения девочек в Самарской области

Семейная пара из Самарской области удочерила двух девочек, после чего оказалась должна порядка 2 млн рублей, рассказал директор общественной организации «Домик детства», помогающей семье подготовить судебные иски, Антон Рубин.

Рубин рассказал, что супруги Елена и Александр решили взять из детского дома двух девочек пяти и восьми лет, у которых в марте 2019 года умерла мать. В органах опеки семейную пару предупредили, что девочкам по наследству перейдет квартира с долгом за коммунальные услуги в размере 50 тыс. рублей, который нужно будет погасить. Супруги согласились, подписали необходимые документы и в июле стали опекунами детей, передает РИА «Новости».

«Через несколько месяцев уже от нотариуса Елена и Александр узнали, что у матери девочек была еще одна квартира, долг за которую составляет около 2 млн рублей», – сказал общественник.

Отмечается, что задолженность за вторую квартиру, которую покойная мать девочек купила в 2013 году в ипотеку, по закону также перешла по наследству к девочкам.

По словам Рубина, долг по кредиту составляет более 1 млн рублей, кроме того, банк начислил порядка 350 тыс. рублей штрафа за просрочку платежей, еще более 400 тыс. рублей – это задолженность за коммунальные услуги.

В данный момент общественники помогают семье подготовить судебные иски к банку, органам опеки и судебным приставам.

«Потому что в действии или бездействии каждого мы видим преступную халатность (...) Например, органы опеки открыли наследственное дело, не уточнив про долги, которые сейчас превышают стоимость квартиры. А приставы несколько лет не продавали квартиру, чтобы погасить долг по ипотеке», – поясняет Рубин.

Ранее судебные приставы пришли на одно из предприятий ЖКХ Воскресенска, чтобы взыскать долг в 2 млрд рублей с работающей там дворником местной жительницы.

Выяснилось, что женщина пыталась устроиться на работу курьером и подписала договор, в итоге стала директором и учредителем коммерческой фирмы, а позже узнала, что задолжала 2 млрд рублей.