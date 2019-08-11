У подмосковного дворника обнаружился долг в 2 млрд рублей

Судебные приставы пришли на одно из предприятий ЖКХ Воскресенска, чтобы взыскать долг в 2 млрд рублей с работающей там дворником местной жительницы, сообщают СМИ.

Женщина задолжала перед Агентством по страхованию вкладов почти 2 млрд рублей. Выяснилось, что дворник Бодрова С.Н. несколько лет назад поехала устраиваться в некую столичную компанию курьером, однако там ее оформили на должность директора и соучредителя компании «Реалити Плюс», сообщает издание «Воскресенские деловые вести».

Действуя от имени компании, Бодрова заключила кредитный договор с банком «Судостроительный банк» на сумму 32 млн долларов, а поручителем оказалась она сама. Банк был ликвидирован, и право востребования долгов перешли к Агентству по страхованию вкладов.

В итоге Дорогомиловский районный суд Москвы присудил женщине, работающей дворником, выплатить долг Агентству в размере 1 млрд 820 млн 368 тыс. 37 рублей. Кроме того, она должна выплатить исполнительный сбор в размере 127 млн 428 тыс. 202 рубля.

Теперь половина от заработной платы дворника Бодровой – 7,5 тыс. рублей – будет уходить в счет погашения долга. Издание подсчитало, что Бодрова вернет Агентству деньги через 257 тыс. лет.