Дворник из Подмосковья объяснила свой долг в 2 млрд рублей

Дворник из Воскресенска Светлана Бодрова, с которой сотрудники ФССП пытаются взыскать 2 млрд рублей, объяснила возникновение долга.

По словам Бодровой, из-за невысокой зарплаты она решила найти подработку и познакомилась с женщиной, предложившей ей работу курьером.

«Она мне стала объяснять – откроешь фирму, мы через месяц ее с тебя снимем. Она меня свозила в Москву, я была без очков. Я съездила в банк, где меня встретили двое огромных мужчин, дали документы. А до этого эта женщина попросила у меня паспорт для ксерокопии. Я сказала, что сделаю сама, но ей понадобился цветной», – передает РИА «Новости» слова женщины.

Бодрова рассказала, что поехала в банк вместе с «работодателем» и подписала большое количество документов. При этом женщина утверждает, что «не видела, что подписывает».

«Мне сказали, что «все по делу». А у меня все расплывалось в глазах», – рассказала Бодрова, отметив, что за оформление документов ей заплатили 2 тыс. рублей.

«Я спросила, а что я подписала. Она ответила: «Я не знаю, ты подписывала. Надо было смотреть». Спустя некоторое время, через полгода, мне пришла телеграмма явиться в Дорогомиловский суд на гражданское слушание. Мне объявили, что я должна такую сумму. Я рассмеялась, а потом была в шоке», – сказала женщина.

Напомним, в воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что судебные приставы пришли на одно из предприятий ЖКХ Воскресенска, чтобы взыскать долг в 2 млрд рублей с работающей там дворником местной жительницы.