Дворник из Подмосковья с долгом в 2 млрд рублей вышла на новую работу

Дворник из Воскресенска Светлана Бодрова, которая задолжала 2 млрд рублей, стала уборщицей.

«Чувствую себя получше. Устроилась на работу, правда по договору работаю. <...>. Работаю уборщицей. Я больше никуда пока что и не хочу, потому что ребенок еще маленький. Меня график устраивает, а потом видно будет», – сказала Бодрова агентству РИАМО.

Женщина рассказала, что устроиться на работу ей помог уполномоченный Общественной палаты Воскресенска Василий Лечкин.

«На 16 октября назначили слушание в Мосгорсуде. <...> Там со стороны аферистов нарушены какие-то статьи, там все прописано. Адвокат постарался в этом плане. <...> Надеемся на лучшее. Результат какой-то будет все равно. Я думаю вообще, что это все надолго. Мне кажется, что это не последнее (слушание) и длиться это будет долго», – сказала Бодрова.

Она также уточнила, что, по мнению ее адвоката, сейчас все зависит от решения Мосгорсуда, а потом можно будет двигаться дальше.

Напомним, в августе судебные приставы пришли на одно из предприятий ЖКХ Воскресенска, чтобы взыскать долг в 2 млрд рублей с работающей там дворником местной жительницы.

Позже Бодрова объяснила, что пыталась устроиться на работу курьером и подписала договор, в итоге стала директором и учредителем коммерческой фирмы, а позже узнала, что задолжала 2 млрд рублей.