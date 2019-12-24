СК предъявил обвинения высокопоставленным чиновникам ФТС

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС).

Ведомство задержало фигурантов и требует в суде арестовать сотрудников ФТС, передает ТАСС.

В Басманном суде уточнили, что обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

Следствие ходатайствовало об аресте указанных лиц до 22 февраля 2020 года.

В понедельник стало известно, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела проводит обыски в ФТС.

Позже в ФТС подтвердили, что правоохранители проводили обыски в одном из управлений центрального аппарата службы, и таможнях Внуково и Домодедово.