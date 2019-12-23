Стало известно об обысках в ФТС

Следственный комитет проводит обыски в Федеральной таможенной службе, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следственные действия проводятся в ФТС и ее подразделениях в рамках расследования уголовного дела», – сказал источник ТАСС.

Собеседник не пояснил, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

В 2016 году СМИ сообщали, что бывшему главе ФТС Андрею Бельянинову, проходившему по делу о контрабанде алкоголя, вернули найденные при обыске деньги.