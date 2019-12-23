ФТС подтвердила обыски в Домодедово и Внуково

Правоохранительные органы провели обыски в одном из управлений центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) России и таможнях Внуково и Домодедово. По данным пресс-службы ФТС, проверяются отдельные сотрудники.

«23 декабря 2019 года в ряде служебных помещений Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела проводит обыски в ФТС.