«Севмаш» анонсировал сдачу четырех атомных подлодок в 2020 году

Глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил планы предприятия в 2020 году передать ВМФ четыре атомные подводные лодки (АПЛ).

«В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомные подводные лодки: АПЛ «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск», – передает ТАСС слова Будниченко в канун 80-летия возглавляемого им предприятия, которое отмечается 21 декабря.

Он добавил также, что «Севмаш» готовит атомную подлодку проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир» к передаче флоту.

«Предприятие готовится к передаче ВМФ России новейшего стратегического ракетоносца 4-го поколения «Князь Владимир», а также к выводу из эллинга атомной подводной лодки «Новосибирск» (проекта «Ясень-М)», – сказал он.

По словам Будниченко, в 2019 году все производственные, трудовые и финансово-экономические показатели деятельности «Севмаша» демонстрируют устойчивый рост, к своему 80-летнему юбилею предприятие подошло с хорошими результатами.

Он отметил, что на «Севмаше» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок 4-го поколения. Кроме того, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» был подписан контракт на дополнительную поставку флоту двух атомоходов проекта «Ясень-М».

Также Будниченко напомнил, что в рамках госиспытаний в октябре в борта атомной подводной лодки «Князь Владимир» был произведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».

«В этом году у нас состоялось еще одно большое событие – 23 апреля вывели из цеха атомную подводную лодку «Белгород». «В следующем году планируется передача корабля Военно-морскому флоту», – сказал он.

Будниченко отметил, что рост производственной программы по сравнению с 2018 годом составляет 5,6%. Чистая прибыль по результатам деятельности в 2019 году ожидается в размере около 3,3 млрд рублей, что превышает плановый показатель на 1,3 млрд рублей.

«Это позволит нам создать источники для финансирования мероприятий по обновлению основных фондов предприятия», – сказал он.

«Также наблюдается устойчивый рост выручки, которая связана с увеличением объемов производства по контрактам государственного оборонного заказа – ожидаем увеличения показателя на 7,7%», – добавил глава предприятия.

Напомним, 8 ноября новая российская подлодка стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провела испытательную стрельбу торпедой по подводной мишени в водах Белого моря.

Неделей ранее АПЛ «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава». Военный эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД назвал пуск «Булавы» позитивным и успешным.

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