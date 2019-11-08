АПЛ «Князь Владимир» успешно провела испытательную стрельбу торпедой в Белом море

Новая российская подлодка стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провела испытательную стрельбу торпедой по подводной мишени в водах Белого моря, сообщила пресс-служба Северного флота России.

«Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. Испытания проводились силами Беломорской военно-морской базы Северного флота.

На прошлой неделе атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава». Военный эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД назвал пуск «Булавы» позитивным и успешным.