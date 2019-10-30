АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны России.

Как сообщило военное ведомство, пуск «Булавы» впервые произведен в рамках испытаний «с новейшего стратегического ракетоносца проекта «Борей-А».

Пуск был проведен из подводного положения. Подлодка находилась в акватории Белого моря, цель – на полигоне Кура на Камчатке, передает РИА «Новости».

Сообщается, что полет «Булавы» прошел штатно. Учебно-боевые блоки ракеты «прибыли на полигон в установленное время», передает ТАСС.

Напомним, в боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

На «Севмаше» в Северодвинске строятся еще четыре подлодки «Борей-А».

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