Командующий СФ анонсировал стрельбу «Булавой» с АПЛ «Князь Владимир»

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955А «Князь Владимир» до конца года в рамках госиспытаний выполнит стрельбу ракетным комплексом с баллистической ракетой «Булава», заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«Планами предусмотрено завершение испытаний и передача ракетного крейсера в состав ВМФ в конце 2019 года. На завершающем этапе предусмотрены испытания всех видов вооружения, в том числе основного - ракетного», – передает ТАСС ответ Моисеева на вопрос о сроках окончания госиспытаний «Князя Владимира».

В боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах»; также проходит ходовые испытания головная подлодка модернизированного проекта 955А «Князь Владимир», на «Севмаше» в Северодвинске строятся еще четыре подлодки «Борей-А».

Напомним, в апреле сообщалось, что Министерство обороны рассматривает возможность постройки двух атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет.

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