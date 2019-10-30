Эксперт оценил первый запуск «Булавы» с АПЛ «Князь Владимир»

«Удачный пуск «Булавы» из подводного положения можно оценить только позитивно», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал сообщение Минобороны о том, что атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», о надежности которой в последнее время звучала противоречивая информация.

«Что касается возможных слухов об успешности или не успешности «Булавы», то в 2018 году ее после долгих испытаний приняли на вооружение. Эта ракета действительно тяжело вступала в линию, и там естественно были остатки каких-то недоработок. Но в целом комплекс успешный, он, повторюсь, принят на вооружение, потому вопросов к Минобороны здесь нет», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Собеседник напомнил, что у любого комплекса есть коэффициент технической надежности. «Нормой считается коэффициент 0,95. То есть, из 100 пусков 5 могут быть неудачными. В США и других странах НАТО схожие нормы. Потому говорить о провале «Булавы» не приходится», – отметил Сивков.

Эксперт также прокомментировал наблюдения блогеров, согласно которым пуски «Булавы» с Запада на Восток «давно стали делом обыденным», а вот в противоположном направлении пуски отсутствуют.

«Пуски «Булавы» с Запада на Восток связаны с тем, что подводные лодки, которые находятся на вооружении нашего флота, оснащенные «Булавой», находятся на Севере и Западе. Когда они будут находиться на Востоке – тогда будут стрелять в обратном направлении. Никаких тайных замыслов и мистики в этом нет», – заключил эксперт.

Как в среду сообщала газета ВЗГЛЯД, атомная подводная лодка «Князь Владимир» выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава». По данным Минобороны, пуск «Булавы» впервые произведен в рамках испытаний «с новейшего стратегического ракетоносца проекта «Борей-А».

Пуск был проведен из подводного положения. Подлодка находилась в акватории Белого моря, цель – на полигоне Кура на Камчатке. Сообщалось, что полет «Булавы» прошел штатно. Учебно-боевые блоки ракеты «прибыли на полигон в установленное время».

Напомним, в боевом составе российского флота находятся три подлодки проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

На «Севмаше» в Северодвинске строятся еще четыре подлодки «Борей-А».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ядерный щит России требует проверки на прочность.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД