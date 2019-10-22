Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»?

В ходе стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» атомный подводный крейсер К-44 «Рязань», который находился в Охотском море, не смог провести второй из двух запланированных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-29Р. Инцидент произошел еще в прошлый четверг, а сообщило об этом в понедельник издание «Ведомости» – со ссылкой на «двух человек, близких к Минобороны».

Причем учение проходило под руководством президента Владимира Путина, который находился в Национальном центре управления обороной в Москве. Накануне маневров врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин обещал, что подводный крейсер, входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, проведет два залпа.

Мишенью для ракеты стал полигон Чижа, расположенный на другом конце страны – в Ненецком автономном округе. Однако боеприпас не вышел из шахты, субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Как правило, у подобных инцидентов бывает какая-то одна из трех причин: ошибка экипажа, сбой оборудования либо поломка самой ракеты. Источники заподозрили, что причина сбоя крылась в оборудовании. Кстати, как сообщают авторы блога «Флот открытого океана. Третья попытка», в ходе того же учения другие новейшие подлодки – проекта 955 «Борей», оснащенные новыми баллистическими ракетами «Булава», тоже не произвели ни одного залпа.

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В Минобороны частично подтвердили сообщение издания, однако дали понять, что проблему обнаружили не в оборудовании, а в самой ракете. «Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе», – отметил представитель Минобороны. Однако, добавил он, инцидент не стал «внештатной ситуацией», а отмена пуска не повлияла на результаты учения. В ведомстве пояснили, что целью маневров была проверка системы боевого управления Вооруженными силами, а не способность дать залп максимальным числом ракет.

Как известно, жидкостные двухступенчатые ракеты для подлодок Р-29Р (по натовской классификации Stingray – «Скат») приняты на вооружение еще в 1977 году. Этими ракетами, входящими в состав российской ядерной триады, оснащены подлодки-ракетоносцы проекта 667 БДРМ «Кальмар». К ним принадлежит и атомный подводный крейсер «Рязань». Известно, что в ходе стрельб в 2009 году «Рязань» успешно попала теми же ракетами по тому же самому полигону Чижа.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, сообщения СМИ о каких-либо инцидентах во время учений требуют тщательной проверки. «При выполнении боевой задачи Р-29Р все равно долетит до цели и произведет то, для чего она предназначена – ядерный взрыв. Потому говорить о проблемах из-за некоего устаревания Р-29Р преждевременно, ведь эти МБР регулярно проверяются на предмет дальнейшего срока службы», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

«Отказ – это бывает, причем не в первый раз. В данном случае ракета не застряла на выходе – уже хорошо»,

– считает военный эксперт Павел Фельгенгауэр. «В принципе на качество ядерного сдерживания это не влияет. Да, у каждой ракеты есть свой коэффициент технической надежности, и в случае с Р-29Р по документам он составляет 0,95. Это означает, что пять ракет из сотни могут не взлететь. Но пусть даже 70% или 50% взлетит – в целом для ядерного сдерживания этого достаточно», – отмечает эксперт.

Фельгенгауэр не исключил, что в случае с неотстрелянной ракетой могут быть проблемы по сроку годности и его продлению. «Здесь должна разобраться комиссия. Это уже не первый случай. Главное, что не произошло никаких утечек, лодка и экипаж не пострадали», – добавил собеседник.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев напоминает, что продление срока годности возрастных ракет – это нормальная практика.

«Сейчас в ВМФ и ВС РФ все больше уделяется внимания эффективному использованию техники. Потому неслучайно стоит вопрос о модернизации крейсеров, которые в свое время хотели чуть не списать. Это касается и ракет, которые стоят на вооружении», – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД.

Все опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты не видят в данном инциденте признаков какого-то кризиса российских стратегических сил в целом. «Однако есть вопросы, почему в учениях бездействовал «Борей», почему он не сделал пуски «Булавой». Вообще с «Булавой» у нас наблюдаются какие-то проблемы. Но опять-таки на ядерное сдерживание это не влияет», – подчеркнул Фельгенгауэр.

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В том, что «Булавой» никто не стрелял, нет ничего критичного, полагает капитан первого ранга. «Нужно понимать, что «Булава» – это относительно новый комплекс, который находится в доводке. Зачастую новая техника требует немало времени на испытания даже в том случае, если она уже принята на вооружение. В этом нет никакой проблемы», – сказал Ненашев.

Он отметил, что во время «учений, испытаний, модернизации новых или старых комплексов бывают и нештатные ситуации». «Сейчас начнется расследование по поводу Р-29Р с участием представителей промышленности, и реальные причины инцидента будут выяснены. Но я уверен: ошибки экипажа не было, так как уровень подготовки наших моряков ни у кого не вызывает вопросов», – продолжил собеседник.

Он напомнил, что пуски любых ракет из подводного положения – это всегда особенно сложный, высокотехнологический этап. «Такие ситуации случаются и у нас, и у нашего вероятного противника. Комиссия должна разобраться, что стало причиной – и, возможно, внести коррективы в использование подобных ракет», – подытожил Ненашев.

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