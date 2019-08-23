Симметричный ответ России на «Томагавки» будет более мощным

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23 августа, пятница  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Кто вынудил СССР подписать пакт с Риббентропом

Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав МолотовФото: AP/ТАСС
Ровно 80 лет назад был подписан Пакт о ненападении между Германией и СССР, более известный как пакт Молотова – Риббентропа. К нему прилагались так называемые секретные протоколы, разграничивавшие сферы влияния двух держав в Восточный Европе. Действия Москвы в этой связи считают аморальными, даже преступными. Но был ли у советской власти другой путь?  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых

Учитывая особенности немецкой кухни, удивительно, что первыми на инициативу откликнулись именно в ФРГФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Сразу несколько исследовательских центров выступили с инициативой резкого повышения налогов для производителей мяса, в первую очередь говядины. Причины – его потенциальная канцерогенность и угроза глобального потепления. К этому уже прислушались в Германии, предложив стимулировать рост цен. Означает ли это, что мясо станет продуктом только для богатых? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Политика России в Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
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    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

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    Как европейские страны торговали территориями

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?

              Симметричный ответ России на «Томагавки» будет более мощным

              Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш США   23 августа 2019, 19:30
              Фото: Вадим Савицкий/
              пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Сколько времени потребуется России на создание аналогичных вооружений? Или у нас есть чем ответить американцам уже сейчас?

              В пятницу Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России заявил, что Москва обеспечит свою безопасность после одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так президент прокомментировал проведенное американскими военными в начале недели испытание ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 километров. По сути, эта ракета может стать наземным вариантом американской ракеты «Томагавк» или новым аналогом «Першингов», которые были уничтожены в соответствии с требованиями ДРСМД.

              Путин обратил внимание на то, что испытание состоялось всего через 16 дней после прекращения действия договора. По его словам, оно «не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий». Президент подчеркнул, что США «срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора».

              «Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки Mk 41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора», – заявил Путин.

              Глава государства напомнил, что Россия неоднократно обращала внимание, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым нарушением ДРСМД. «Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные Mk 41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно – они сами об этом сказали. И, конечно,

              возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше?

              Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?» – добавил Путин.

              Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не хотела втягиваться в гонку вооружений и по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном для восстановления доверия и укрепления международной безопасности. Однако он также поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угроз России в результате действий США «и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

              В Совете Федерации услышали в словах Путина логичный ответ на «усилия США по получению превосходства в области ракетных вооружений». «США уже достаточно давно, еще находясь в рамках ДРСМД, начали нарушать его, разрабатывая и создавая новое поколение ракет средней дальности», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков.

              По его словам, после создания запрещенных ракет американцы стали искать повод выйти из договора. Косвенным подтверждением этому Пушков назвал заявление шефа Пентагона Марка Эспера о желании США разместить в Азии ракеты средней дальности. «Это означает, что ракеты существуют. Потому что если ракет нет, то период разработки, создания и испытания занимает несколько лет. Значит, ракеты уже есть – и теперь они решают, где их разместить», – заметил сенатор.

              По его словам, все последние действия США доказывают курс Вашингтона «на получение превосходства» в создании ракетного оружия. «Поэтому ответные действия со стороны Москвы для защиты нашей страны логичны и неизбежны. Именно это следует, на мой взгляд, из заявления президента Путина», – резюмировал собеседник.

              Россия обязательно даст симметричный ответ американцам, полагает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Более того, он уверен, что выход из ДРСМД для Москвы даже выгоднее, чем для Вашингтона. «Учитывая уровень современных российских технологий, это дает нам полную свободу выбора в вариантах обеспечения своей безопасности», – заявил Храмчихин газете ВЗГЛЯД.

              Он напомнил, что российские крылатые ракеты «Калибр», которые сейчас стоят на вооружении только в корабельном варианте, в наземном контейнерном исполнении были показаны на выставках вооружений еще несколько лет назад с целью предложить их зарубежным покупателям, «а сейчас уже просто физически существуют».

              «Именно эти ракеты до сих пор являются наиболее эффективным ответом на новые американские модификации ракеты «Томагавк»

              наземного базирования», – заверил Храмчихин.  

              Помимо «Калибров» в наземном варианте, подчеркнул Храмчихин, ракетный комплекс «Тополь» или «Ярс» с ракетой без первой ступени тоже становятся современными и эффективными вооружением средней дальности. «Что касается противоракетной обороны, то даже предыдущее поколение отечественных систем – С-300, вполне успешно справлялось с «Томагавками», не говоря уже о современном «Триумфе» (ЗРК С-400)», – заключил Храмчихин.

              С Храмчихиным согласен первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. «Все необходимое, чтобы дать достойный ответ предполагаемому противнику, у Российской Федерации уже есть, – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. – И что-то особенное создавать нет никакой необходимости. Есть «Калибр», есть «Искандер», есть системы ПВО, есть многое другое. Российская Федерация имеет все возможности для нанесения эффективных упреждающих ударов по противнику и защиты своих границ при помощи комплексов противоракетной обороны».

              Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД тоже отмечал: в случае если США начнут размещать ракеты земного базирования дальностью более 500 километров «в опасной близости от наших границ, то же самое сделает и Россия». «Верховный главнокомандующий недаром дал распоряжение разработать наземную модификацию «Калибра». Эта ракета по некоторым своим техническим характеристикам даже превосходит «Томагавк». Также в ближайшее время под эти нужды будет доработан комплекс «Искандер», – говорил Дрозденко.

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