Когда китайские ракеты станут для России угрозой

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 08:27  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...
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          Когда китайские ракеты станут для России угрозой

          Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллеги   5 марта 2019, 08:26
          Фото: How Hwee Young/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином?

          Журнал Focus опубликовал взятое в ходе Мюнхенской конференции по безопасности интервью с двумя министрами обороны – Германии и Канады. Оба чиновника вместе отвечали на вопросы журналистов – в частности о том, что нужно сделать с договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Может быть стоит включить в него Китай, спросили у фон дер Ляйен. Ведь Поднебесная постоянно наращивает военную мощь, а ни одного соглашения о разоружении и контроле над вооружениями с Пекином нет?

          «Когда президент Трамп заявил о выходе из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), я как раз была в Китае. Это договор между США и Россией, но он сказал, что договор нарушали Россия и Китай. Китайская сторона была возмущена тем, что президент США несправедливо упрекнул ее в нарушении Договора о РСМД.

          - Нынешний Договор о РСМД еще можно спасти? Можно ли, к примеру, включить в него Китай?

          - Мы сейчас говорим о пятом шаге - перед первым. Если на карте начертить круг вокруг Китая, то станет видно, что его ракеты средней дальности долетят до России. Таким образом, это будет иной взгляд на карту, и окажется, что Россия должна быть заинтересована в том, чтобы как-то включить Китай в соглашение о разоружении. Потому что как российские ракеты угрожают Европе, так и китайские ракеты угрожают России».

          То есть немецкий министр считает, что раз Китай является соседом России, то его ракеты средней дальности угрожают нашей стране – обосновывая это трогательным «начертанием круга на карте». Исходя из этого, она выстраивает следующую конструкцию – русские ракеты угрожают Европе, китайские России, значит Россия вместе с Европой должны быть заинтересованы в привлечении Китая к новому договору о РСМД. Тут все поставлено с ног на голову.

          Во-первых, изначально выход США из договора был связан в большей степени не с Россией, а с Китаем. Именно невозможность для Америки иметь ракеты средней и меньшей дальности и беспокоила Вашингтон. Америка противостоит Китаю по всему Тихоокеанскому региону, окружая его цепью баз вдоль всей китайской водной границы. Китай не связан никакими договорами и делает ракеты, имея в виду именно противостояние с США в Тихоокеанском регионе. Есть у Китая и межконтинентальные ракеты, которые достают до материковой части США. Но даже если посмотреть на карту, как предлагает фон дер Ляйен, видно, что он находится в положении обороняющегося, осажденного – и ракеты средней и меньшей дальности прекрасно подходят ему для ударов по американским базам и флоту.

          То есть Китай в принципе не заинтересован в том, чтобы ограничивать себя в этом типе оружия – он вступил в ракетно-ядерную эпоху позже США и СССР, и у него существенно меньше подобных носителей.

          Но именно США и хотят склонить Китай к тому, чтобы он присоединился к новому варианту ДРСМД – многостороннему.

          Пекин категорически против, и никто не сможет заставить его изменить свою позицию. Уж точно не американцы, против которых Китай и вооружается. Что остается Вашингтону? Только попробовать организовать общее давление на Пекин, подключив к нему Европу, Россию, Индию. Ну то есть все ракетно-ядерные державы. Евросоюз, в составе которого пока что есть две страны с ракетами – Франция и Великобритания – открыто давить на китайцев не хочет.

          То есть обвинять Россию в нарушении ДРСМД европейцы могут, а требовать от Китая присоединится к договору как-то не получается.

          Потому что ответ Пекина будет простым: где Европа и где китайские ракета средней дальности? Они до Старого Света вообще не достают. Да и с кем говорить от лица Европы? С Францией? Великобритания ведь на выход собралась и остается только в НАТО. Так что если с китайцами будут говорить о РСМД европейцы, то непонятен их статус. В качестве кого они говорят? В качестве членов НАТО? Ну то есть все тех же американских союзников? Это Пекину совсем неинтересно.

          Поэтому, и это во-вторых, остается только попытаться подключить к давлению на Китай Россию, что довольно неуклюже и делает фон дер Ляйен. Дескать, посмотрите, наивные русские, китайские ракеты-то до вас достают, вам поэтому и надо волноваться больше всех. Мы же вот волнуемся в Европе по поводу ваших русских ракет, и вы должны беспокоится насчет китайских. Однако сравнение категорически некорректное.

          Проблема даже не в том, что китайские ракеты средней дальности достают до азиатской части России, но не до Москвы и европейской части. Главное – Россия и Китай не являются противниками, и хотя формально не находятся в состоянии военного союза, фактически выступают как соратники. «Стоят спина к спине» -  такую характеристику наших отношений очень любят употреблять в Китае. И она как нельзя лучше подходит к описанию и геополитического, и военного взаимодействия двух стран.

          И для России, и для Китая общим противником являются США. Потому что именно преодоление, деконструкция «мира по-американски», то есть глобалистского проекта англосаксов, является абсолютно необходимым условием для настоящего развития наших стран. И для России, и для Китая общим военным противником опять-таки являются США. Просто если мы имеем дело с западным крылом НАТО, то Китай с восточным.

          Альянс России и Китая складывался постепенно. В том числе и потому, что Пекин хотел убедится в том, что Россия не ведет двойной игры, то есть не переметнется в свое время в ряды «атлантического сообщества». Такой возможности и не было при Путине, но сами пассажи наших либералов о европейском выборе России и «единстве судьбы» с Западом настораживали китайских геополитиков. Как только Китай убедился в том, что Россия однозначно настроена на отстаивание своей цивилизационной самостоятельности, последние препятствия к альянсу были сняты.

          При этом саму Россию постоянно пытаются настроить против Китая – запугать китайской угрозой, будь то демографической, экономической, экспансионистской. А теперь вот и военной – ракетами средней дальности. Впрочем, напугать нас может разве что уровень компетенции тех, кто пугает – уж больно он низок.

          Конечно, теоретически, Россия и Китай могут поссориться между собой, хотя никаких оснований для этого нет и не предвидится. Курс на сближение и совместную работу на мировой арене вызван объективными, а не субъективными вещами. Близкими целями, соседскими отношениями, общим противником. Мы не боимся друг друга. Но представим, что все взаимодействие почему-то рухнуло - например, стремительно исчезли Штаты как мировая сверхдержава, и Москва с Пекином поссорились в споре за американское наследство по всему миру.

          И вот тогда мы будем рассматривать китайские ракеты как угрозу своей безопасности. Но только даже в этом случае мнение Европы будет для нас глубоко безразлично. Потому что Европа лишена военно-геополитической субъектности. В вопросе ракетно-ядерного оружия уж точно. А Россия и Китай в любом случае – полностью суверенные державы.


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