Эксперт оценил заявление Германии о китайской ракетной угрозе России

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4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
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Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...

Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
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Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
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          Эксперт оценил заявление Германии о китайской ракетной угрозе России

             4 марта 2019, 12:04
          Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Это абсолютно не дело Германии. Но сама по себе оговорка о том, что китайский потенциал игнорировать никто – в том числе, и Россия – не будет; эта оговорка вполне легитимна», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Так он прокомментировал заявление главы минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, припугнувшей Россию китайскими ракетами.

          «Не очень понятно, зачем обращать внимание на высказывание по этому вопросу министра обороны Германии. Германия никакого отношения к теме РСМД не имеет, за исключением того, что она является – гипотетически, как и вся Европа, – полем соперничества с применением этих самых ракет средней и меньшей дальности, в случае боевых действий»¸ – заметил президент Совета по внешней и оборонной политике (РСМД) Федор Лукьянов.

          «Но, поскольку это практически невероятно, в остальном роль Германии здесь отсутствует: у нее этих ракет нет, никогда не было, ядерного оружия нет. Поэтому все, что говорят немецкие политики по этому поводу – это такая «лирика», – добавил собеседник.

          Накануне глава германского оборонного ведомства Урсула фон дер Ляйен в интервью Focus заявила: китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские – для Европы. Такое умозаключение министр обороны Германии привела как аргумент в пользу включения Китая в обновленный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, что после одностороннего выхода США из российско-американского двустороннего договора о РСМД, это соглашение было де-факто уничтожено.

          Германия «не в теме», но далеко не абсурдна сама мысль о том, что Китай должен быть включен в гипотетический процесс создания нового соглашения о РСМД, – подчеркнул Лукьянов.

          Сложилась позиция, согласно которой переговорный процесс по ядерному оружию давно уже должен быть не двусторонним, но должен включать другие страны. «Как минимум, включать в себя Китай, который, пусть с большим отставанием, но все-таки занимает третье место по своему ядерному арсеналу», – отмечает Лукьянов.

          Напомним, что, по данным на конец прошлого года, США располагают 6450 ядерными боеголовками (впрочем, оговоримся, что это данные самих американцев), Россия – 6850, а Китай – 280 боеголовками. При этом, судя по утверждениям в публикации гонконгской South China Mornig Post в мае прошлого года, раз в месяц в КНР проводится примерно 5 испытаний по моделированию ядерного взрыва. За предшествующие три года, число испытаний превысило около 200, что примерно в пять раз больше, чем в США за аналогичный период.

          Китай, не связанный договором о ликвидации РСМД, активно развивает этот класс ракет. Так, в январе Пекин впервые продемонстрировал запуск ракеты средней дальности «Дунфэн» нового поколения (радиус действия от 3 до 5,7 тыс. км – т.е. ракета теоретически способна накрыть американские базы на Гуаме и Окинаве).

          «О включении КНР в соглашение о ракетах средней и меньшей дальности говорят давно. Активно об этом заявляют в Соединенных Штатах. И у нас, во всяком, случае это неоднократно обсуждалось на экспертном уровне», – напоминает Лукьянов. «В общем, эта мысль – сама по себе вполне здравая, – отмечает эксперт. – Другое дело, что Китай сам по себе категорически отказывается допускать саму возможность своего участия в соглашении о РСМД».

          В октябре прошлого года представить МИД КНР Хуа Чуньин озвучила ответ Пекина на призыв Дональда Трампа привлечь Китай к новому договору о РСМД: «Китай в своей оборонной политике придерживается защиты своих собственных интересов в сфере безопасности. Мы не приемлем шантаж в любой форме». 

          «Они, так сказать, «прикидываются шлангами», и говорят: «А мы-то тут причем? Вы – сверхдержавы, вы об этом и говорите, а нас не трогайте», – заметил Лукьянов.

          Что же касается самой темы «китайской ракетной угрозы», которой припугнула фон дер Ляйен, то «сейчас между Китаем и Россией отношения сейчас такие, что ни о каких угрозах говорить нет оснований», – подчеркнул Лукьянов. «Но, – добавил он, – как хорошо известно, и о чем говорил не раз президент Путин (не в отношении Китая, а как общий принцип), «важны не намерения, важны потенциалы».

          «То, что ядерный арсенал КНР, и, в том числе, ракеты средней и меньшей дальности – имеются и расположены они недалеко от наших границ, и в принципе, могут быть использованы при каком-то развитии событий, – это очевидно. Из этого не следует, что такая угроза актуальна, но потенциально она имеется», – указал эксперт. Наш сосед – мощная военная держава, которая явно наращивает свой ядерный потенциал, и игнорировать это глупо, подчеркнул собеседник. «Наши военные это знают, и явно принимают это во внимание», – добавил Лукьянов.


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