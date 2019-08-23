Пушков: Путин дал логичный ответ на попытки США добиться ракетного превосходства над Россией

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Кто вынудил СССР подписать пакт с Риббентропом

Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав МолотовФото: AP/ТАСС
Ровно 80 лет назад был подписан Пакт о ненападении между Германией и СССР, более известный как пакт Молотова – Риббентропа. К нему прилагались так называемые секретные протоколы, разграничивавшие сферы влияния двух держав в Восточный Европе. Действия Москвы в этой связи считают аморальными, даже преступными. Но был ли у советской власти другой путь?  Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых

Учитывая особенности немецкой кухни, удивительно, что первыми на инициативу откликнулись именно в ФРГФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Сразу несколько исследовательских центров выступили с инициативой резкого повышения налогов для производителей мяса, в первую очередь говядины. Причины – его потенциальная канцерогенность и угроза глобального потепления. К этому уже прислушались в Германии, предложив стимулировать рост цен. Означает ли это, что мясо станет продуктом только для богатых? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...

Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Политика России в Донбассе станет более радикальной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Насколько же тяжела подвешенная ситуация для тех, кто не принимает важные решения в кабинетах, а просто существует посреди войны, кто живет в полуразрушенных домах без воды и света и ждет украинские снаряды в свой огород. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
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    «Большая восьмерка» – ловушка для России

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Пушков: Путин дал логичный ответ на попытки США добиться ракетного превосходства над Россией

                 23 августа 2019, 14:12
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
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              «США взяли курс на получение превосходства в области ракетного оружия, поэтому ответные действия со стороны России логичны и неизбежны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из договора ДРСМД в одностороннем порядке.

              «Заявление президента – это логичный ответ на усилия США по получению превосходства в области ракетных вооружений. Судя по последним действиям и заявлениям, США уже достаточно давно, еще находясь в рамках договора ДРСМД, начали его нарушать, разрабатывая и создавая новое поколение ракет средней дальности», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

              «Когда ракеты были уже созданы, американцы стали искать повод для того чтобы выйти из договора. Косвенным подтверждением этому является заявление американского министра обороны Марка Эспера, когда он сказал, что США должны как можно скорее разместить ракеты средней дальности в Азии. Это означает, что ракеты существуют. Потому что если ракет нет, то период подготовки разработки, создания и испытания занимает несколько лет. Значит, ракеты уже есть и теперь они решают, где их разместить», – заметил сенатор.

              «И то, что Россия будет отвечать на такого рода шаги, Владимир Путин дал понять еще осенью прошлого года, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США выходят из договора ДРСМД», – напомнил Пушков.

              «Это, во-первых доказывает, что США нарушили ДРСМД давно. Во-вторых, что обвинения России в нарушении этого договора – не более чем предлог, который нужен был американцам, чтобы легализовать сове новейшее вооружение. В-третьих, это доказывает то, что США взяли курс на получение превосходства в этом виде оружия. Поэтому ответные действия со стороны Москвы для защиты нашей страны логичны и неизбежны. Именно это следует, на мой взгляд, из заявления президента Путина», – резюмировал Алексей Пушков.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке. Он распорядился принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа на действия США.

              «18 августа в Соединенных Штатах произведен испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров. Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора», – заявил президент Российской Федерации.

              Во вторник ассоциация по контролю над вооружениями США призвала Конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, так как это приведет к новой ракетной гонке. В свою очередь Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений. Кроме того, Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, и призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

              Между тем стало известно, что США начали разрабатывать запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету.

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