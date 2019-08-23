Пушков: Путин дал логичный ответ на попытки США добиться ракетного превосходства над Россией

«США взяли курс на получение превосходства в области ракетного оружия, поэтому ответные действия со стороны России логичны и неизбежны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из договора ДРСМД в одностороннем порядке.

«Заявление президента – это логичный ответ на усилия США по получению превосходства в области ракетных вооружений. Судя по последним действиям и заявлениям, США уже достаточно давно, еще находясь в рамках договора ДРСМД, начали его нарушать, разрабатывая и создавая новое поколение ракет средней дальности», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Когда ракеты были уже созданы, американцы стали искать повод для того чтобы выйти из договора. Косвенным подтверждением этому является заявление американского министра обороны Марка Эспера, когда он сказал, что США должны как можно скорее разместить ракеты средней дальности в Азии. Это означает, что ракеты существуют. Потому что если ракет нет, то период подготовки разработки, создания и испытания занимает несколько лет. Значит, ракеты уже есть и теперь они решают, где их разместить», – заметил сенатор.

«И то, что Россия будет отвечать на такого рода шаги, Владимир Путин дал понять еще осенью прошлого года, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США выходят из договора ДРСМД», – напомнил Пушков.

«Это, во-первых доказывает, что США нарушили ДРСМД давно. Во-вторых, что обвинения России в нарушении этого договора – не более чем предлог, который нужен был американцам, чтобы легализовать сове новейшее вооружение. В-третьих, это доказывает то, что США взяли курс на получение превосходства в этом виде оружия. Поэтому ответные действия со стороны Москвы для защиты нашей страны логичны и неизбежны. Именно это следует, на мой взгляд, из заявления президента Путина», – резюмировал Алексей Пушков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке. Он распорядился принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа на действия США.

«18 августа в Соединенных Штатах произведен испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров. Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора», – заявил президент Российской Федерации.

Во вторник ассоциация по контролю над вооружениями США призвала Конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, так как это приведет к новой ракетной гонке. В свою очередь Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений. Кроме того, Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, и призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

Между тем стало известно, что США начали разрабатывать запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету.

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