Пуски баллистических ракет прошли на учениях «Гром – 2019» под руководством Путина

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений «Гром – 2019» под руководством президента Владимира Путина, сообщили в Минобороны России.

«В рамках стратегического командно-штабного учения «Гром – 2019» 17 октября под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Так, подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей провели пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

«Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с государственного испытательного космодрома «Плесецк» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону «Кура» на Камчатке, и расчетами ОТРК «Искандер» выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов», – добавили в Минобороны.

К учениям также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах «Пембой» в Коми и «Кура».

Управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной. Как подчеркнули в Минобороны, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в четверг побывает в Национальном центре управления обороной.

Стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» с пусками баллистических и крылатых ракет начались в России 15 октября.

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