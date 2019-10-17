Кремль анонсировал визит Путина в Национальный центр управления обороной

Президент Владимир Путин в четверг побывает в Национальном центре управления обороной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент работает сегодня в Москве. Сегодня он посетит Национальный центр управления обороной. Это посещение связано с учениями Северного флота», – передает ТАСС слова Пескова. Информацию об этом событии он пообещал предоставить позже.

Напомним, во вторник в Минобороны сообщили, что стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» с пусками баллистических и крылатых ракет начались в России.

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