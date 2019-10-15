Командно-штабные учения «Гром-2019» начались в России

Стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» с пусками баллистических и крылатых ракет начались во вторник в России, сообщили в Минобороны.

Как рассказали в российском военном ведомстве, в ходе маневров, которые продлятся до 17 октября, будет произведено 16 пусков ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева», передает «Интерфакс».

Пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования будут выполнены по полигонам Пембой, Чижа и Кура.

В учениях будут задействованны около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, в понедельник сообщалось, что Минобороны проведет масштабные учения с пуском баллистических ракет.

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