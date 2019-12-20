Названы популярные способы угона автомобилей в Москве

В главке МВД по Москве рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью электронных сканирующих устройств. В качестве примера в ведомстве привели оборудование, получившее название «длинная рука» или «удочка».

Вторым популярным методом полицейские назвали способ, при котором угонщики вскрывают двери механическим способом.

Также автоворы часто используют подмену ключа. В частности, они находят информацию о продаже в интернете, узнают у владельца, какими противоугонными устройствами оборудована машина, при осмотре авто, злоумышленники тайно меняют оригинальный ключ на дубликат, а иногда просто воруют его.

Иногда похитители используют автоэвакуатор, предъявляя поддельные документы на автомобиль.

«Изучение материалов уголовных дел и оперативно-розыскной практики показывает, что при подготовке к совершению преступлений преступниками зачастую проводится большой комплекс подготовительных мероприятий», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Самыми угоняемыми марками автомобилей в Москве, по данным главка МВД, являются Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. За 11 месяцев в столице зарегистрировано 1 тыс.754 кражи автомобилей, что на 588 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, в конце сентября неизвестные угнали служебный Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрия Черняева в Крыму.

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