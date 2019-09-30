В Крыму угнали и разбили Mercedes министра

Неизвестные угнали служебный Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрия Черняева в Крыму, сообщили в пресс-службе регионального МинЖКХ.

«Служебный автомобиль Mercedes был вскрыт и угнан в ночь с 29 на 30 сентября. Впоследствии машина попала в ДТП на улице Калинина в городе Симферополе», – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы министерства.

Он уточнил, что из служебной машины пропали личные вещи водителя, в том числе документы и ключи.

Отмечается, что Mercedes находился на балансе автобазы Совета министров Крыма. Министр узнал об этом происшествии, когда к нему вовремя не прибыла машина, на месте ДТП он не присутствовал.

«Очевидцы сообщили, что гражданин, управлявший автомобилем, с места ДТП скрылся, оставив транспортное средство», – добавили в МинЖКХ.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают лиц, причастных к угону автомобиля.