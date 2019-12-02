Зеленский заявил о недоверии к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никому не доверяет в мировой политике, в том числе российскому лидеру Владимиру Путину.

Зеленский заявил в интервью французскому изданию Monde, что никому не доверяет, не исключая Владимира Путина, так как «в отличие от математики, политика – неточная наука», передает РИА «Новости».

«Здесь речь не идет о решении уравнения с одним или несколькими неизвестными. В политике есть только неизвестные. И каждый защищает свои интересы», – сказал он.

На вопрос о том, какие у него отношения с президентом России, политик ответил, что провел три телефонных разговора с Путиным, которые «принесли результаты» в виде одновременного освобождения задержанных лиц, в том числе возвращения на родину украинских военных, арестованных за нарушение российской границы в ноябре 2018 года.

Зеленский заявил также, что собирается обсудить с Владимиром Путиным долгосрочный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во время саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, передает ТАСС.

«Транзит газа ежегодно приносит нам от 2,5 до 3 млрд долларов. Несмотря на заявления наших партнеров, это не только экономический, но и политический вопрос. Мы надеемся подписать с Россией соглашение о транзите газа на 10 лет. Я хочу отделить эту тему от Донбасса», – сказал он.

Президент Украины добавил, что его беспокоит в этой связи продолжающееся строительство газопровода «Северный поток – 2».

«По этому вопросу я не имею власти над европейскими лидерами. Я могу лишь рассчитывать на помощь США, которые нас поддерживают», – сказал Зеленский.

Также Зеленский заверил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена не ставился в зависимость от разблокирования военной помощи Киеву.

«Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек. Я вообще не говорил с президентом США Трампом по принципу «я даю тебе то-то, ты мне – то-то», – утверждает политик.

Он отметил, что Украина «находится в состоянии войны», и если Вашингтон считает себя стратегическим партнером Киева, он не должен был блокировать помощь.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях саммита, где у них будет возможность обсудить газовый вопрос.

В Кремле заявляли, что Путину и Зеленскому в Париже будет о чем поговорить, «потому что личное общение отличается от телефонного разговора».

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