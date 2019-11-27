США заморозили помощь Киеву сразу после разговора Трампа с Зеленским

Вашингтон принял решение о заморозке военной помощи Украине сразу после телефонного разговора президентов двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля. Именно в этот день, согласно документу, административно-бюджетное управление Белого дома приняло решение о заморозке помощи Киеву.

Члены комитета отказались обнародовать соответствующие документы, но пояснили, что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента Трампа, передает РИА «Новости».

В то же время сообщалось, что сотрудники Госдепа разморозили финансовую помощь Украине еще до того, как поступило соответствующее распоряжение президента США Дональда Трампа.

Напомним, в октябре Палата представителей одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента Трампа.