Госдеп отказал Трампу в праве заморозить помощь Украине

Сотрудники Госдепа разморозили финансовую помощь Украине еще до того, как поступило соответствующее распоряжение президента США Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.

Трамп заявлял, что велел разморозить помощь Украине 11 сентября, но источники Bloomberg сообщают, что в Госдепе решение о возобновлении помощи приняли раньше.

Как сообщает Bloomberg, после консультаций с юристами сотрудники Госдепа решили, что ни у Трампа, ни у административно-бюджетного управления его администрации нет права на заморозку помощи по линии госдепартамента, передает ТАСС.

Напомним, 12 сентября помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Вашингтон решил оказать Украине военную помощь на 140 млн долларов.