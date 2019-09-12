США решили оказать Украине военную помощь на 140 млн долларов

США закончили пересмотр программ военной помощи Украине, об этом сообщил Госдепартамент страны.

Соединенные Штаты решили дать украинской стороне военную помощь в размере около 140 млн долларов по итогам пересмотра, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает ТАСС.

«Мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 млн долларов в качестве содействия в области безопасности Украине», – пояснил он.

Ранее сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что Конгресс США восстановит предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов, если президент Дональд Трамп примет решение о ее блокировке.