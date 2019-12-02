Российские газовозы для «Арктик СПГ-2» окажутся на 75% корейскими

Российская верфь «Звезда» подписала с южнокорейской Samsung Heavy Industries соглашение на 1,5 млрд долларов о поставке комплектующих для пяти газовозов Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал TradeWinds, соглашение со «Звездой» было заключено на прошлой неделе.

По данным издания, Samsung 25 ноября раскрыла в сообщении на корейской бирже, что 22 ноября заключила новый контракт на постройку газовозов с «судовладельцем из Евразии». Количество судов не сообщалось, общая сумма сделки составила 1,5 млрд долларов.

Газовозы должны быть поставлены в сентябре 2022 года, что с учетом времени на достройку судов на «Звезде» соответствует срокам «Арктик СПГ-2», первая очередь которого должна быть запущена осенью 2023 года.

По данным издания, проект постановления до сих пор не согласован Минфином, который требует четко зафиксировать требования по локализации судов. В настоящее время, согласно постановлению правительства №719, для признания газовоза российским «Звезда» должна заложить, собрать и покрасить корпус суднаи смонтировать комплектующие для маневрирования). Верфь также должна произвести монтаж грузовой системы (то есть мембранных танков, в которых хранится сжиженный газ) и обеспечить швартовые, ходовые испытания и сдачу судна.

Однако «Звезда» все же не сможет ограничиться просто сборкой корпуса из блоков, так как обязательный монтаж криогенной мембраны – один из наиболее ответственных этапов создания газовоза. Так, сама Samsung испытывала проблемы на первых газовозах с мембраной Mark III, которая «протекала».

С учетом объективных сложностей в освоении таких сложных судов, как газовозы, эксперты считают схему кооперации «Звезды» с Samsung оптимальной.

«Во-первых, опыт и недозагруженные мощности Samsung гарантируют строительство газовозов в срок. Во-вторых, «Звезда» получает не только техническую спецификацию и права на проектную документацию, но и содействие Samsung в разработке рабочей конструкторской документации, а также возможность быстро получить компетенции в строительстве таких судов», – заявил глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев.

Напомним, в апреле в НОВАТЭК рассказали, что «Совкомфлот» и «Звезда» подписали контракт на строительство первого газовоза для проекта «Арктик СПГ», уточнив, что судно должно быть сдано в 2022 году.

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