«Совкомфлот» и «Звезда» заключили контракт на арктический СПГ-танкер

В НОВАТЭК рассказали, что «Совкомфлот» и «Звезда» подписали контракт на строительство первого газовоза для проекта «Арктик СПГ», уточнив, что судно должно быть сдано в 2022 году.

«5 апреля между «Совкомфлотом» и верфью «Звезда» заключен договор на строительство данного пилотного судна, на основании условий которого «Совкомфлот» внес поправки в договор фрахтования и подписал его со своей стороны», – сообщили в НОВАТЭК «Коммерсанту».

В компании также рассказали, что договор фрахтования заключен сроком на 25 лет, при условии, что судно будет сдано до конца 2022 года и пройдет ледовые испытания не позднее апреля 2023 года. Так, сдача судна синхронизирована с вводом первой линии «Арктик СПГ».

Также стоит учесть полученные НОВАТЭКом разрешения на использование судов под иностранным флагом и запуск хабов на Камчатке и в Мурманске, с помощью которых компания может сократить плечо использования дорогостоящих газовозов Arc7 и оптимизировать их число с уже построенными 15 газовозами для «Ямал СПГ».

Напомним, газовозы для «Ямал СПГ» ранее строились в Южной Корее, а в России до сих пор не было построено ни одного подобного судна. Теперь их создание на «Звезде» будет субсидировать бюджет. В проекте постановления правительства Минпромторг оценил стоимость газовоза Arc7 на «Звезде» в 375,6 млн долларов, в то время как в Южной Корее было 324,4–330 млн долларов.

Также, по данным «Коммерсанта», 5 апреля «Совкомфлот» перезаключил контракт на строительство на «Звезде» трех танкеров-продуктовозов на СПГ. Сообщается, что их стоимость «очень близка» к корейской.

Деньги на строительство танкеров дал ВЭБ – ранее первый зампред ВЭБа Николай Цехомский сообщил, что сумма сделки оценивается в 10,6 млрд руб.

По словам главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, у НОВАТЭКа к началу ввода «Арктик СПГ 2» будут в эксплуатации 15 газовозов Arc7, построенных для «Ямал СПГ», а также возможность фрахта дополнительных 11 газовозов более низких ледовых классов, что будет для компании некой «подушкой безопасности».

Он также отметил, что скорее всего первые газовозы на «Звезде» будут строиться совместно с корейцами, поэтому есть надежда, что они будут сданы вовремя и в срок.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как могут навредить России новые угрозы Вашингтона ввести санкции против инвестиций в российские проекты СПГ за пределами России и против российского судостроительного сектора.