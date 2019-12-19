Россельхознадзор допустил запрет на ввоз в Россию рыбы и морепродуктов из Китая

В рыбе и морепродуктах, поставляемых в Россию из Китая, выявлены запрещенные и вредные вещества, в связи с этим Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз данной продукции из КНР, говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор выразил китайским коллегам серьезную обеспокоенность в связи с учащением случаев выявлений запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, поступающих в Россию из Китая. Речь идет, в том числе, о наличии тяжелых металлов (мышьяк, ртуть и кадмий), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре уточнили, что объем выявленных нарушений в 2019 году в два раза превысил объем аналогичных нарушений за весь 2018 год.

«В случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая», – предупредили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор сообщил о возможном ведении временных ограничений на поставки в Россию из Китая цитрусовых и картофеля.