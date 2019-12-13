Россельхознадзор собрался запретить ввоз цитрусовых и картофеля из Китая

Россельхознадзор допустил введение временных ограничений на поставки в Россию из Китая цитрусовых и картофеля из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов в поставляемых партиях, говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор крайне обеспокоен множественными случаями выявлений карантинных вредных организмов в партиях цитрусовых и картофеля, ввозимых из Китая в Россию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представители Россельхознадзора с 29 октября по 9 ноября посетили КНР, где ознакомились с системой карантинного фитосанитарного контроля растительной продукции. По итогам визита российское ведомство установило, что система карантинного фитосанитарного контроля в Китае недостаточно эффективна.

«Аналогичная ситуация складывается с цитрусовыми фруктами и картофелем. В 2019 году было выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) и два случая обнаружения в партиях картофеля (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода)», – сообщает Россельхознадзор.

Ведомство намерено провести переговоры с китайской стороной и предупредить о возможных ограничениях ввоза продукции из Китая. Сейчас же Россельхознадзор вынужден усилить карантинный фитосанитарный контроль за ввозом из КНР цитрусовых и картофеля.

В конце июля Россельхознадзор приостановил ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за поставок продуктов, зараженных карантинными объектами.