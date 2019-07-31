Россия приостановит ввоз яблок, слив и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за поставок продуктов, которые оказались заражены карантинными объектами, сообщили в пресс-служба ведомства.

В 2018-2019 годах карантинные объекты были выявлены в 48 случаях, основные эпизоды связаны именно с семечковыми и косточковыми культурами. При этом обнаруживаемые службой объекты снижают урожаи данных культур на 30-90%, говорится на сайте Россельхознадзора.

В результате принято решение с 10 августа приостановить ввоз в Россию китайских семечковых и косточковых культур.

Отмечается, что российская сторона направляла официальные ноты по каждому факту поступления зараженной продукции, а также неоднократно обращалось в национальную службу по карантину и защите растений Китая «с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров».

Россельхознадзор также отмечает, что КНР является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию: ежегодно поставляется более 900 тыс. тонн продукции растительного происхождения, в том числе – более 180 тыс. тонн цитрусовых, более 190 тыс. тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.

В данный момент ведомство «ожидает проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров», после чего «будет рассмотрен вопрос восстановления торговли».

Ранее садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев.