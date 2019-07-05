Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предложила запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев, а также увеличить пошлины на эту продукцию.

Ввоз фруктов в Россию, по мнению садоводов, должен быть разрешен только во II квартале, а в III и IV кварталах и I квартале следующего года – запрещен, передает «Интерфакс».

Также Ассоциация предложила ввести тарифные квоты на яблоки из третьих стран, а также снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%.

Представители организации отмечают, что с начала сбора урожая и до конца года в Россию массово ввозят дешевые импортные фрукты. Это связано с отсутствием хранилищ в странах-импортерах. Это вредит отечественным производителям, которые также страдают от нехватки площадей для хранения, отметили в Ассоциации.

По словам гендиректора ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замира Балкизова, в России достаточно своих хороших фруктов, однако страна все равно является самым крупным импортером яблок с Украины, из Польши через Белоруссию, через Молдавию, через Грузию и Турцию.

По данным Росстата, в 2018 году валовой сбор косточковых фруктов в Россию составил 615,6 тыс. тонн против 509,1 тыс. тонн в 2017 году.