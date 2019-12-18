Генассамблея ООН приняла не устраивающую США и Украину резолюцию по борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против которой ранее выступили США и Украина.

Резолюция рекомендует государствам принять конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны», сообщает РИА «Новости».

За резолюцию проголосовали 133 государства, против – два, воздержались – 52. Не поддержали резолюцию США и Украина.