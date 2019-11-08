США и Украина не поддержали в ООН резолюцию против героизации нацизма

Соединенные Штаты и Украины выступили против российского проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма, который большинством голосов принял Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам.

Резолюция под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» была поддержана 121 государством при двух выступивших против (США и Украина) и 55 воздержавшихся, передает РИА «Новости».

Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

По словам директора департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Рината Аляутдинова, одна из делегаций, голосовавших против российской резолюции, в ходе консультаций при подготовке этого документа заявила, что за сотрудничество с нацизмом «никого и никогда нельзя осуждать».

«По-моему, тут больше нечего комментировать», – подчеркнул дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это украинская делегация, он сказал: «Нетрудно догадаться».

Ранее звезда Comedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве.

Напомним, в конце октября украинские националисты демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского военкомата.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД